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Катарина Гербольдт: «Не исключаю, что Петросян может через какое-то время вернуться к Тутберидзе»

Бронзовый призер чемпионата России-2009 Катарина Гербольдт считает, что Аделия Петросян может вернуться к Этери Тутберидзе в будущем.

Источник: Спортс‘’

Петросян 19 лет, она трехкратная чемпионка России по фигурному катанию. Накануне сообщила, что уходит из группы Тутберидзе.

"Для меня это очень неожиданное решение, но только Этери Георгиевна и сама Аделия знают, почему так случилось. Их сотрудничество было на высочайшем уровне не один сезон. Петросян представляла Россию на Олимпиаде и считалась нашей лучшей спортсменкой.

Не исключаю, что она может через какое-то время вернуться к Этери Тутберидзе. В этом смысле она может быть не первой спортсменкой. Но это исключительно выбор Аделии. Возможно, она посчитала, что достигла всех целей, которые ставила, и решила уделить время учебе. Осуждать ее за это не стоит. Остальное покажет время, но это ее выбор и ее решения", — сказала Гербольдт.

Петросян ушла от Тутберидзе. Разрыв после неудачи на Олимпиаде.

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