Катарина Гербольдт: «Не исключаю, что Петросян может через какое-то время вернуться к Тутберидзе»

Не исключаю, что она может через какое-то время вернуться к Этери Тутберидзе. В этом смысле она может быть не первой спортсменкой. Но это исключительно выбор Аделии. Возможно, она посчитала, что достигла всех целей, которые ставила, и решила уделить время учебе. Осуждать ее за это не стоит. Остальное покажет время, но это ее выбор и ее решения", — сказала Гербольдт.