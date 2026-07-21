Катарина Гербольдт: «Не исключаю, что Петросян может через какое-то время вернуться к Тутберидзе»

Петросян 19 лет, она трехкратная чемпионка России по фигурному катанию. Накануне сообщила, что уходит из группы Тутберидзе.
"Для меня это очень неожиданное решение, но только Этери Георгиевна и сама Аделия знают, почему так случилось. Их сотрудничество было на высочайшем уровне не один сезон. Петросян представляла Россию на Олимпиаде и считалась нашей лучшей спортсменкой.
Не исключаю, что она может через какое-то время вернуться к Этери Тутберидзе. В этом смысле она может быть не первой спортсменкой. Но это исключительно выбор Аделии. Возможно, она посчитала, что достигла всех целей, которые ставила, и решила уделить время учебе. Осуждать ее за это не стоит. Остальное покажет время, но это ее выбор и ее решения", — сказала Гербольдт.
Петросян ушла от Тутберидзе. Разрыв после неудачи на Олимпиаде.