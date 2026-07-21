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Александр Лакерник: «Видимо, Петросян считает, что ее плохо подготовили к Олимпийским играм. Бывают периоды, когда спортсмены и тренеры не сходятся»

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник предположил, из-за чего фигуристка Аделия Петросян могла уйти от тренера.

Накануне 19-летняя Петросян сообщила, что покидает группу Этери Тутберидзе.

"Спортсмен сам принимает решения. Видимо, Петросян считает, что ее плохо подготовили к Олимпийским играм. Но, думаю, это она плохо готовилась. Причина может быть в этом, но их вообще много. Считаю, группа Тутберидзе, Дудаков и Глейхенгауз работает со всеми спортсменами в полную силу, стараются сделать всё, что можно.

Бывают периоды, когда спортсмены и тренеры не сходятся. Думаю, разногласия сложились в период подготовки к Олимпиаде. Не знаю, куда Петросян собирается уходить", — сказал Лакерник.

Петросян 19 лет, она трехкратная чемпионка России. На Олимпиаде-2026 в Милане заняла шестое место.

Петросян ушла от Тутберидзе. Разрыв после неудачи на Олимпиаде.

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