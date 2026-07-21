Ирина Роднина: «До Петросян от Тутберидзе уже уходили Медведева, Трусова, Косторная. Значит, там не все так гладко»

Может, там есть вопросы. Это довольно интимный процесс. У кого-то сходится, у кого-то нет. Не вижу рисков для Петросян, ей всего 19 лет. Идет естественный процесс. До Петросян от Тутберидзе уже уходили Медведева, Трусова, Косторная — список-то спортсменов серьезный. Значит, там не все так гладко", — сказала Роднина.