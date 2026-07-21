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Ирина Роднина: «До Петросян от Тутберидзе уже уходили Медведева, Трусова, Косторная. Значит, там не все так гладко»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на решение фигуристки Аделии Петросян покинуть группу Этери Тутберидзе.

Источник: Спортс‘’

Петросян 19 лет, она трехкратная чемпионка России, занимала шестое место на Олимпиаде-2026 в Милане. Об уходе от тренера объявила в понедельник.

"И что? Разве это первая спортсменка, которая ушла от Тутберидзе? Уходы фигуристов от тренеров — нормальная практика. Да, это болезненно, но это происходит все время. Результат их совместного труда все увидели на Олимпиаде, но мы не знаем, как конкретно эта работа велась.

Может, там есть вопросы. Это довольно интимный процесс. У кого-то сходится, у кого-то нет. Не вижу рисков для Петросян, ей всего 19 лет. Идет естественный процесс. До Петросян от Тутберидзе уже уходили Медведева, Трусова, Косторная — список-то спортсменов серьезный. Значит, там не все так гладко", — сказала Роднина.

Жулин об уходе Петросян от Тутберидзе: «Это потому что Трусова пришла. Без понятия по поводу конфликта, но можно предположить».

Петросян ушла от Тутберидзе. Разрыв после неудачи на Олимпиаде.

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