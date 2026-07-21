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Медведева и Гайнутдинов выложили фото и видео из Японии

Фигуристка Евгения Медведева и ее жених, солист балета Todes Ильдар Гайнутдинов, выложили фото и видео из поездки в Японию.

Пара поделилась совместными кадрами в соцсетях. В частности, они посетили район Сибуя и храм Мэйдзи.

Ранее сообщалось, что этим летом Медведева и Гайнутдинов планируют сыграть свадьбу.

«Ты правда не ожидала?» Евгения Медведева выходит замуж.