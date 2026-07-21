Медведева и Гайнутдинов выложили фото и видео из Японии

Пара поделилась совместными кадрами в соцсетях. В частности, они посетили район Сибуя и храм Мэйдзи.
Ранее сообщалось, что этим летом Медведева и Гайнутдинов планируют сыграть свадьбу.
«Ты правда не ожидала?» Евгения Медведева выходит замуж.
Фигуристка Евгения Медведева и ее жених, солист балета Todes Ильдар Гайнутдинов, выложили фото и видео из поездки в Японию.
Пара поделилась совместными кадрами в соцсетях. В частности, они посетили район Сибуя и храм Мэйдзи.
Ранее сообщалось, что этим летом Медведева и Гайнутдинов планируют сыграть свадьбу.
«Ты правда не ожидала?» Евгения Медведева выходит замуж.