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Ушедшая от Тутберидзе Петросян окончила первый курс ГИТИСа

Фигуристка Аделия Петросян проходит обучение в Российском институте театрального искусства (ГИТИС) и в этом году успешно окончила первый курс заочного отделения балетмейстерского факультета.

Источник: Sport24

Ранее трехкратная чемпионка России сообщила об уходе из группы тренера Этери Тутберидзе. СМИ писали, что 19-летняя Петросян уведомила тренеров о поступлении в ГИТИС и не проходила активную подготовку к сезону.

«Аделия в прошлом году поступила на заочное отделение в мастерскую народного артиста СССР Вячеслава Гордеева и в этом году успешно закончила первый курс», — рассказали ТАСС в пресс-службе ГИТИСа.

Петросян, занявшая шестое место на Олимпийских играх в Италии, тренировалась у Тутберидзе с 2019 года.

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