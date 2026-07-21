Ушедшая от Тутберидзе Петросян окончила первый курс ГИТИСа

Ранее трехкратная чемпионка России сообщила об уходе из группы тренера Этери Тутберидзе. СМИ писали, что 19-летняя Петросян уведомила тренеров о поступлении в ГИТИС и не проходила активную подготовку к сезону.
«Аделия в прошлом году поступила на заочное отделение в мастерскую народного артиста СССР Вячеслава Гордеева и в этом году успешно закончила первый курс», — рассказали ТАСС в пресс-службе ГИТИСа.
Петросян, занявшая шестое место на Олимпийских играх в Италии, тренировалась у Тутберидзе с 2019 года.
Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.Читать дальше