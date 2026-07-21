Акатьева о допуске российских фигуристов: «Безумная радость, просто до слез. Самая яркая новость этого лета»

«В детстве, наверное, это были Юлия Липницкая и Евгения Медведева. Я тогда только перешла в группу, и они тоже катались, готовились к крупным соревнованиям. Для меня это был пример, на который я смотрела прямо на одном льду, одновременно узнавала для себя что-то новое и тренировалась», — добавила фигуристка.