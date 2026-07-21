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Акатьева о допуске российских фигуристов: «Безумная радость, просто до слез. Самая яркая новость этого лета»

Чемпионка России Софья Акатьева рассказала, как отреагировала на допуск российских фигуристов к международным турнирам.

«Это безумная радость, просто до слез. Мы очень долго этого ждали и очень рады, что у нас появился шанс. Поэтому это, безусловно, самая яркая и запоминающаяся новость этого лета. Мы все очень рады и счастливы», — сказала Акатьева.

Также она ответила на вопрос, какими фигуристами вдохновлялась в детстве.

«В детстве, наверное, это были Юлия Липницкая и Евгения Медведева. Я тогда только перешла в группу, и они тоже катались, готовились к крупным соревнованиям. Для меня это был пример, на который я смотрела прямо на одном льду, одновременно узнавала для себя что-то новое и тренировалась», — добавила фигуристка.