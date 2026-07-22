Тарасова жестко отреагировала на решение ISU о присвоении новых нейтральных статусов россиянам

На международных соревнованиях смогут выступить Елена Костылева, София Дзепка, Виктория Стрельцова, Лев Лазарев, Арсений Федотов, Мария Фефелова/Артем Валов, Полина Шешелева/Егор Карнаухов, Полина Сажина/Алексей Белкин и Дарья Дрожжина/Иван Тельнов.
«Почему у наших спортсменов вообще забрали право выступать? Это все придумки и хитрости. Безобразно. Я не радуюсь этому. Мы не должны были быть отстранены, и мы обязаны быть допущены», — сказала Тарасова «СЭ».
Ранее нейтральный статус получили россияне Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Маргарита Базылюк, Григорий Федоров, Виктория Двинина/Артем Петров.