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Тарасова жестко отреагировала на решение ISU о присвоении новых нейтральных статусов россиянам

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на присвоение нейтрального статуса еще 13 российским фигуристам.

Источник: РИА "Новости"

На международных соревнованиях смогут выступить Елена Костылева, София Дзепка, Виктория Стрельцова, Лев Лазарев, Арсений Федотов, Мария Фефелова/Артем Валов, Полина Шешелева/Егор Карнаухов, Полина Сажина/Алексей Белкин и Дарья Дрожжина/Иван Тельнов.

«Почему у наших спортсменов вообще забрали право выступать? Это все придумки и хитрости. Безобразно. Я не радуюсь этому. Мы не должны были быть отстранены, и мы обязаны быть допущены», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее нейтральный статус получили россияне Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Маргарита Базылюк, Григорий Федоров, Виктория Двинина/Артем Петров.

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