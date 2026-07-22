Медведева о роли ведущей балетного гала-концерта в Йокогаме: «Определились, что я буду вести его на японском»

Мероприятие проходит 22 и 23 июля в Йокогаме. В концерте участвует жених Медведевой, танцовщик Ильдар Гайнутдинов.
«Так как это балетный гала-концерт, то первая моя реакция была: “а что я там буду делать?”. Потом через некоторое время мне сказали, что я буду ведущей. Тогда вопросов появилось еще больше. Потому что это японская аудитория. Я много раз вела мероприятия, но это было в России и на русском языке. Я знаю английский и свободно на нем говорю. Но японская аудитория не вся понимает английский язык. А вести концерт на русском с переводом на японский — тоже странно. Этот вопрос долго оставался открытым.
Это балетный гала-концерт, и было понятно, что Ильдар будет танцевать, а вот чем я буду заниматься, было неизвестно. И уже ближе к вылету в Японию мы определились с форматом и с тем, что я буду вести его на японском", — сказала Медведева.
Фигуристка рассказала, что 7−8 лет назад интенсивно изучала японский язык с преподавателем, занимаясь по 2−3 раза в неделю.
«То есть какие-то базовые вещи я смогу сказать по-японски. У меня отрывочные знания японского — я знаю отдельные слова, но мне сложно собрать их в одну фразу. Но это вопрос опыта, так как за ненадобностью я перестала учить японский. Так что участие в качестве ведущей на японском языке — это будет интересный опыт, волнительный. Мне понравилась эта идея», — отметила она.