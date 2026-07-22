Медведева о роли ведущей балетного гала-концерта в Йокогаме: «Определились, что я буду вести его на японском»

«Так как это балетный гала-концерт, то первая моя реакция была: “а что я там буду делать?”. Потом через некоторое время мне сказали, что я буду ведущей. Тогда вопросов появилось еще больше. Потому что это японская аудитория. Я много раз вела мероприятия, но это было в России и на русском языке. Я знаю английский и свободно на нем говорю. Но японская аудитория не вся понимает английский язык. А вести концерт на русском с переводом на японский — тоже странно. Этот вопрос долго оставался открытым.