Петросян завершит карьеру? Лучшая фигуристка России на грани

Есть ощущение, что победа Аделии на будущем чемпионате России не была бы чем-то фантастическим. Задача кратно усложняется по сравнению с прошлым сезоном, но она все еще решаема. А далее — главные международные старты сезона, задача на которых — вернуть нам максимальное количество квот на предстоящий год. Для этого необходимо занять первое или второе место на мировом первенстве, и Петросян имела бы довольно высокие шансы с этим справиться. Ну, а если бы что-то пошло не так — для получения двух квот нужно попасть в топ-10. Уж это точно возможно.