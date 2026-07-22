Медведева о поражении на Олимпиаде: «Пробовала работать с психологом. Психолог направил к психиатру. Психиатр назначил антидепрессанты. Я такая: не, наверное, я сама справлюсь»

Я пробовала работать с психологом. Психолог меня направил к психиатру. Психиатр мне назначил антидепрессанты. Я такая: не, наверное, я сама справлюсь. Я ничего не пила. Хотя мне положили таблеточки и говорят: давай, у тебя острая неврастения, нам нужно тебя вылечить. Думаю: может, вы меня еще в психушку положите? Для меня это был мой первый и последний поход к психиатру. Я поняла, что на таблетки садиться не согласна и, как барон Мюнхгаузен, себя за косичку вытянула за несколько лет", — сказала Медведева на своем ютуб-канале.