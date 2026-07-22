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Навка заявила, что с удовольствием бы поработала с Петросян

Навка заявила, что с удовольствием бы поработала с Петросян на ледовых шоу.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и продюсер ледовых шоу Татьяна Навка заявила РИА Новости, что с удовольствием бы поработала с трехкратной чемпионкой России Аделией Петросян.

В понедельник Петросян объявила об уходе из группы тренера Этери Тутберидзе. Как сообщил РИА Новости источник, близкий к спортсменке, фигуристка не планирует завершать карьеру и рассматривает кандидатуры несколько тренеров для продолжения выступлений.

«Интересна ли работа с Петросян? Я же не тренер. Что касается приглашения ее в шоу, не знаю, закончила она со спортом или нет, но Аделия, безусловно, талантливая и артистичная девочка. Я всегда с удовольствием работаю с молодыми и талантливыми фигуристами», — сказала Навка.

Петросян 19 лет. В феврале она заняла шестое место в женском одиночном катании на зимних Олимпийских играх в Италии. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при России.

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