Навка заявила, что с удовольствием бы поработала с Петросян

«Интересна ли работа с Петросян? Я же не тренер. Что касается приглашения ее в шоу, не знаю, закончила она со спортом или нет, но Аделия, безусловно, талантливая и артистичная девочка. Я всегда с удовольствием работаю с молодыми и талантливыми фигуристами», — сказала Навка.