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Ученица Плющенко Саприна будет выступать за сборную Киргизии

Фигуристка академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Злата Саприна сменила спортивное гражданство и будет представлять сборную Киргизии. Об этом свидетельствуют данные на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Источник: Кадр из трансляции

15-летняя спортсменка включена в заявку сборной Киргизии на этап юниорского Гран-при ISU, который пройдет с 20 по 22 августа в китайском Сиане.

Ранее спортивное гражданство сменили и другие фигуристы, тренировавшиеся под руководством Плющенко: Александр Плющенко — младший и Вероника Жилина начали выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова — за Белоруссию.

В сезоне-2025/26 Саприна заняла седьмое место на турнире «На призы академии “Ангелы Плющенко”» по первому спортивному разряду, набрав 131,36 балла по сумме двух программ.