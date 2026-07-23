Ученица Плющенко Саприна будет выступать за сборную Киргизии

15-летняя спортсменка включена в заявку сборной Киргизии на этап юниорского Гран-при ISU, который пройдет с 20 по 22 августа в китайском Сиане.
Ранее спортивное гражданство сменили и другие фигуристы, тренировавшиеся под руководством Плющенко: Александр Плющенко — младший и Вероника Жилина начали выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова — за Белоруссию.
В сезоне-2025/26 Саприна заняла седьмое место на турнире «На призы академии “Ангелы Плющенко”» по первому спортивному разряду, набрав 131,36 балла по сумме двух программ.