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Медведева о Японии: «Я могу пойти в магазин, и мне говорят: “Вы Медо-тян?”, “Это Сейлор Мун?” Конечно, приятно, когда так принимают, несмотря ни на что»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева призналась, что ее до сих пор узнают в Японии.

Источник: Спортс‘’

Медведева прилетела в Йокогаму для участия в концерте Young star Ballet Gala в качестве ведущей. В мероприятии также участвует ее жених, танцор балета Todes Ильдар Гайнутдинов.

"Это моя первая за семь лет профессиональная поездка в Японию. Эта страна каждый раз принимает меня хорошо. Есть очень много людей, которые знают меня с моих 15 лет, уже более 10 лет следят за моим творчеством. Очень болели за меня на международной арене, и это всегда очень приятно.

Я могу пойти в магазин, и мне говорят: «Вы Медо-тян?», «Это Медо-тян?», «Это Сейлор Мун?».

Вчера я выложила в соцсетях забавное фото с суши — меня Ильдар сфотографировал, и я сделала подпись на японском. В комментариях очень много людей написали хорошие пожелания на японском и о том, как они рады видеть меня в Японии.

Конечно, это очень приятно, когда так принимают, несмотря ни на что. Очень приятно, что остаются такие межчеловеческие интересы, отношения", — сказала Медведева.