Медведева о Японии: «Я могу пойти в магазин, и мне говорят: “Вы Медо-тян?”, “Это Сейлор Мун?” Конечно, приятно, когда так принимают, несмотря ни на что»

"Это моя первая за семь лет профессиональная поездка в Японию. Эта страна каждый раз принимает меня хорошо. Есть очень много людей, которые знают меня с моих 15 лет, уже более 10 лет следят за моим творчеством. Очень болели за меня на международной арене, и это всегда очень приятно.