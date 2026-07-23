Медведева о Японии: «Я могу пойти в магазин, и мне говорят: “Вы Медо-тян?”, “Это Сейлор Мун?” Конечно, приятно, когда так принимают, несмотря ни на что»

Медведева прилетела в Йокогаму для участия в концерте Young star Ballet Gala в качестве ведущей. В мероприятии также участвует ее жених, танцор балета Todes Ильдар Гайнутдинов.
"Это моя первая за семь лет профессиональная поездка в Японию. Эта страна каждый раз принимает меня хорошо. Есть очень много людей, которые знают меня с моих 15 лет, уже более 10 лет следят за моим творчеством. Очень болели за меня на международной арене, и это всегда очень приятно.
Я могу пойти в магазин, и мне говорят: «Вы Медо-тян?», «Это Медо-тян?», «Это Сейлор Мун?».
Вчера я выложила в соцсетях забавное фото с суши — меня Ильдар сфотографировал, и я сделала подпись на японском. В комментариях очень много людей написали хорошие пожелания на японском и о том, как они рады видеть меня в Японии.
Конечно, это очень приятно, когда так принимают, несмотря ни на что. Очень приятно, что остаются такие межчеловеческие интересы, отношения", — сказала Медведева.