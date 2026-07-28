Тарасова — о критике в адрес Плющенко: «Я полностью поддерживаю выделение грантов на проведение ледовых шоу»

"Плющенко критикуют за гранты от государства? Я приведу простой пример. В свое время был замечательный организатор шоу Том Коллинз. У него катались фигуристы из всех стран мира, лучшие из лучших. Никто никогда не критиковал его за то, что не патриот США. Там просто не принято так высказываться. А у нас Плющенко наоборот ругают за то, что его сын будет выступать за другую страну. Мне это очень не нравится.