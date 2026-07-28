Тарасова — о критике в адрес Плющенко: «Я полностью поддерживаю выделение грантов на проведение ледовых шоу»

Ранее стало известно, что академия фигурного катания Евгения Плющенко запросила у государства новый грант в размере 24,1 млн рублей на патриотическое ледовое шоу «Снежная королева» через Президентский фонд культурных инициатив, несмотря на широкое обсуждение смены спортивного гражданства его сына.
"Плющенко критикуют за гранты от государства? Я приведу простой пример. В свое время был замечательный организатор шоу Том Коллинз. У него катались фигуристы из всех стран мира, лучшие из лучших. Никто никогда не критиковал его за то, что не патриот США. Там просто не принято так высказываться. А у нас Плющенко наоборот ругают за то, что его сын будет выступать за другую страну. Мне это очень не нравится.
Я полностью поддерживаю и выделение грантов на проведение ледовых шоу, и их запросы. Нам эти деньги в свое время не давали, а теперь государство готово помогать. Это абсолютно взаимовыгодная история. Я рада, что Женя занимается проведением шоу. В этом есть большая польза для нашей страны", — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.