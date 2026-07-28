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Журова о словах Ригини про Загитову: «Почему он делает выводы о ее способностях, если центр даже не открыт? Да и она не планировала тренировать, будет управлять»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова призвала не оценивать тренерские способности Алины Загитовой до официального открытия ее школы фигурного катания.

Ранее хореограф Иван Ригини усомнился, что Загитова сможет чему-нибудь научить фигуристов.

"Почему он делает выводы о способностях Загитовой, если центр еще даже не открыт? Да и она не планировала сама тренировать, она будет управлять школой. Мой первый тренер пришел после института молодым парнем. Он был мастером спорта. Набрал детей, и из этих групп выросли олимпийская чемпионка, семь мастеров спорта, три члена юниорской сборной, восемь человек попали в школу олимпийского резерва. Никто не мог заранее сказать, что у него получится такой результат. Но получилось.

У Евгения Плющенко получилось: он тренирует, к нему идут спортсмены, есть результаты. То же самое можно сказать о Тамаре Москвиной, Алексее Мишине, Александре Жулине. Кто-то после карьеры становится тренером, кто-то занимается шоу, а кто-то вообще не идет в тренерскую профессию. У каждого свой путь", — сказала Журова.

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