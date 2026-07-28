Журова о словах Ригини про Загитову: «Почему он делает выводы о ее способностях, если центр даже не открыт? Да и она не планировала тренировать, будет управлять»

"Почему он делает выводы о способностях Загитовой, если центр еще даже не открыт? Да и она не планировала сама тренировать, она будет управлять школой. Мой первый тренер пришел после института молодым парнем. Он был мастером спорта. Набрал детей, и из этих групп выросли олимпийская чемпионка, семь мастеров спорта, три члена юниорской сборной, восемь человек попали в школу олимпийского резерва. Никто не мог заранее сказать, что у него получится такой результат. Но получилось.