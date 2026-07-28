Тарасова о словах Ригини про Загитову: «Я в недоумении от этого высказывания. Алина — очень способный человек, интересная девочка»

Ранее Ригини усомнился, что Загитова сможет чему-нибудь научить фигуристов. В этом году готовится к открытию Центр фигурного катания в Казани, который будет носить имя олимпийской чемпионки.
— Я вообще в недоумении от высказывания Ивана Ригини. Он забыл, кто такая Алина.
— Думаете, что у Алины есть опыт, чтобы многому научить юных фигуристов?
— Да. Алина очень способный человек и очень интересная девочка, — сказала Тарасова.
Загитова ответила Ригини: «Думать, что из-за якобы короткой карьеры я не смогу ничему научить, — это, мягко говоря, скудоумие. А чего добился ты, как говорится!!!».
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