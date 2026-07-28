Светлана Журова: «Не нужно постоянно напоминать Медведевой об Олимпиаде. Наверное, человеку неприятно, когда снова и снова напоминают о втором месте»

Ранее Медведева высказалась об Олимпиаде в Пхенчхане: «Мне абсолютно пофиг уже на нее, восемь лет прошло. Но люди будут мусолить то, что интересно им, а не мне».
"Она сама все прекрасно понимает. Просто не нужно ей постоянно об этом напоминать. Наверное, человеку неприятно, когда ему снова и снова напоминают о втором месте, особенно когда он понимает, что мог стать первым.
Зачем лишний раз это делать? Я не думаю, что она считает, что Алина Загитова выиграла нечестно. Просто так сложилась спортивная судьба. Такое бывает.
Стоит сказать что-то хорошее про Алину — сразу появляются поклонники Медведевой и начинают писать неприятные вещи. Скажешь что-то хорошее про Женю — тут же реагируют поклонники Загитовой.
А ведь обе они потрясающие фигуристки, и невозможно любить одну больше, а другую меньше. В фигурном катании есть фанатские сообщества, которые никогда не переубедишь. У каждого свой кумир, которого они будут защищать до конца", — заявила Журова.
Медведева о поражении на Олимпиаде: «Пробовала работать с психологом. Психолог направил к психиатру. Психиатр назначил антидепрессанты. Я такая: не, наверное, я сама справлюсь».