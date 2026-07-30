Медведева будет ведущей реалити-шоу «На пределе: Спорт на хайпе»

"Наш новый молодежный проект при поддержке Института развития интернета (ИРИ).
Он для молодых людей, кто ищет вдохновение в новых позитивных героях, кто готов переосмыслить свои ценности и начать действовать, стоит им лишь получить порцию мотивации на примере таких же молодых, амбициозных участников нашего проекта.
Это будет классное реалити-шоу, в котором примут участие известные блогеры и спортсмены.
Всех секретов раскрывать не будем. Скажем одно — это будет очень интересное противостояние.
Ведущими будут российская фигуристка, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. А пару ей составит актер и блогер Макс Климка«, — говорится в анонсе на странице продюсерского центра “КМС”.
Сообщается, что первая серия шоу выйдет в сентябре.