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Медведева будет ведущей реалити-шоу «На пределе: Спорт на хайпе»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева станет ведущей проекта «На пределе: Спорт на хайпе».

"Наш новый молодежный проект при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

Он для молодых людей, кто ищет вдохновение в новых позитивных героях, кто готов переосмыслить свои ценности и начать действовать, стоит им лишь получить порцию мотивации на примере таких же молодых, амбициозных участников нашего проекта.

Это будет классное реалити-шоу, в котором примут участие известные блогеры и спортсмены.

Всех секретов раскрывать не будем. Скажем одно — это будет очень интересное противостояние.

Ведущими будут российская фигуристка, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. А пару ей составит актер и блогер Макс Климка«, — говорится в анонсе на странице продюсерского центра “КМС”.

Сообщается, что первая серия шоу выйдет в сентябре.