«Мучают боли»: самая универсальная фигуристка России пропустит сезон?

Акатьева вернулась на лед в сезоне-2024/25, но былой силы в ней уже не наблюдалось. Прыжки разладились, ультра-си стали получаться реже, но главная проблема была в другом. В какой-то момент показалось, что Софья надломилась прежде всего морально, и главное, что она потеряла, — прежнюю уверенность в своих силах. На чемпионате России в Омске она заняла только пятое место.