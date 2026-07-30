Наталья Бестемьянова: «Петросян остается лучшей фигуристкой России. Она должна быть первым номером нашей сборной»

"Аделия Петросян остается лучшей фигуристкой России. Пока кто-то другой не выиграет у нее на чемпионате страны, я не могу ее так не называть. Она должна быть первым номером нашей сборной. Мы не видели на соревнованиях тех же Трусову или Валиеву, так что разговоры о них — пока только слухи. Им нужно победить на чемпионате России, чтобы стать лучшими.
Не нужно считать недостатком тот факт, что сейчас люди рассуждают о возможном лидере. Такая конкуренция в женском одиночном катании — отличный момент для нас. У нас есть минимум пять девушек, которые спокойно могут конкурировать со всеми лидерами.
Петросян должна быть первым выбором на международные соревнования, но я не понимаю, насколько она физически готова. Мы все слышали о том, что она испытывает проблемы со здоровьем и мало тренируется. Вероятно, у нее действительно есть какие-то сложности, а неготовой она ехать не может", — сказала Бестемьянова.