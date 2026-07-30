Наталья Бестемьянова: «Петросян остается лучшей фигуристкой России. Она должна быть первым номером нашей сборной»

"Аделия Петросян остается лучшей фигуристкой России. Пока кто-то другой не выиграет у нее на чемпионате страны, я не могу ее так не называть. Она должна быть первым номером нашей сборной. Мы не видели на соревнованиях тех же Трусову или Валиеву, так что разговоры о них — пока только слухи. Им нужно победить на чемпионате России, чтобы стать лучшими.