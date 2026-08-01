Роднина о продлении бана России в хоккее: «Неприятно. Это любимый наш спорт, если не национальный. Не согласна, что его должны вернуть в последнюю очередь»

С 2022 года национальная команда пропустила 5 чемпионатов мира и олимпийский турнир-2026 в Италии.
"Конечно, это неприятно. Хоккей — наш любимый вид спорта, если не национальный. Надо понимать, почему такое решение принято.
Нужно смотреть условия, правила, особенности. У каждой федерации они разные. Особенно если это касается допуска.
Я не согласна, что хоккей должны вернуть в последнюю очередь, нужно смотреть условия", — сообщила Роднина.
Хоккеистов не допустили на ЧМ, несмотря на рекомендации МОК. Идем в суд.
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