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Усачева о китайских фигуристах: «В России дети другие, на спорт нацелены больше. Чуть-чуть другое воспитание»

Российская фигуристка Дарья Усачева рассказала о работе тренером в Китае.

Источник: Спортс‘’

— С какими детьми проще работать — с китайскими или с российскими?

— Ну конечно, с нашими!

— Ты говорила, что дети в Китае более тихие и спокойные.

— Не все! Просто у нас в России дети другие, на спорт нацелены больше. Чуть-чуть другое воспитание. В Китае могут родители сказать: «Мы сейчас в школу походим — потом придем». И нет мыслей, что это повлияет на результат. Но при этом хотят результат. А у нас все понимают, чего стоит результат и как его добиться, — рассказала Усачева в интервью Анастасии Пегасовой.