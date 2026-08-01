Усачева о китайских фигуристах: «В России дети другие, на спорт нацелены больше. Чуть-чуть другое воспитание»

— Не все! Просто у нас в России дети другие, на спорт нацелены больше. Чуть-чуть другое воспитание. В Китае могут родители сказать: «Мы сейчас в школу походим — потом придем». И нет мыслей, что это повлияет на результат. Но при этом хотят результат. А у нас все понимают, чего стоит результат и как его добиться, — рассказала Усачева в интервью Анастасии Пегасовой.