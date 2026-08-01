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Костылева о подготовке: «В основном работа шла над программами, связками между прыжками, потому что все понимаем, у меня с этим проблема. Буду укорачивать заходы, убирать “беговые”

Двукратная чемпионка России среди юниорок Елена Костылева рассказала о новых программах на сезон.

30−31 июля в Новогорске проходили закрытые прокаты фигуристов из юниорской сборной. Костылева представила короткую программу «Болеро» и произвольную «Черный лебедь».

«Мне очень нравится моя короткая программа, как она поставлена, все удобно. Вроде бы не так много “беговых”, как я всегда делала… Сейчас в основном работа шла над программами, над связками между прыжками, потому что все понимаем, у меня с этим есть проблема. Так что работаю именно над этим, и дальше буду работать. Буду еще укорачивать заходы, убирать “беговые”.

Ставил мне короткую программу Иван Букин на музыку «Болеро». Потом, конечно, что-то доделывалось, переделывалось, но так программа очень нравится. Произвольная — «Черный лебедь». Постановщик Илья Авербух. Очень понравилось с ним работать. Прямо за две тренировки поставили программу…

Мне сказали, что произвольная намного лучше, чем была, по шагам. Сказали работать над вращениями. В межсезонье у меня были небольшие травмы, я не делала вращения, но еще есть время. Главное, сейчас ничего не беспокоит. Буду усиленно работать над вращениями, связками и всем, — рассказала Костылева.