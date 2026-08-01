Костылева о подготовке: «В основном работа шла над программами, связками между прыжками, потому что все понимаем, у меня с этим проблема. Буду укорачивать заходы, убирать “беговые”

«Мне очень нравится моя короткая программа, как она поставлена, все удобно. Вроде бы не так много “беговых”, как я всегда делала… Сейчас в основном работа шла над программами, над связками между прыжками, потому что все понимаем, у меня с этим есть проблема. Так что работаю именно над этим, и дальше буду работать. Буду еще укорачивать заходы, убирать “беговые”.