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Костылева рассказала о травмах в межсезонье

Фигуристка Костылева заявила, что в межсезонье испытывала проблемы с травмами.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российская фигуристка Елена Костылева заявила, что испытывала проблемы с травмами по ходу межсезонья, отметив, что на данный момент ее не беспокоят повреждения.

Костылева 22 июля получила нейтральный статус для выступления на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). 30 июня организация сообщила о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона-2026/27.

«В межсезонье у меня были небольшие травмы, я не делала вращения, но еще есть время. Главное, сейчас ничего не беспокоит. Буду усиленно работать над вращениями, связками и всем», — приводит слова Костылевой сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Костылевой 14 лет, она тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Фигуристка два раза подряд выигрывала первенство России среди юниоров.