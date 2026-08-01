Дзепка: «После допуска юниоров на международные старты пришлось переделывать короткую программу»

Произвольную мне полностью поставил Артем Федорченко. Относительно короткой, не знаю, как корректно сказать. Изначально мы работали над ней с Ильей Авербухом, ориентировались на то, что в сезоне я буду выходить по мастерам. Ставили короткую в конце сезона, когда была неопределенность, позднее появилась информация, что нас допустят, что есть возможность выступить на международной арене по юниорам и пришлось переделывать программу под юниорский формат, менять элементы. Поэтому получилась совсем другая программа относительно того, что мы ставили с Ильей Изяславовичем. Переделал короткую программу тоже Артем Федорченко, — приводит слова Дзепки официальный сайт ФФККР.