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Дзепка: «После допуска юниоров на международные старты пришлось переделывать короткую программу»

Российская фигуристка София Дзепка поделилась музыкальным сопровождением своих программ на грядущий соревновательный сезон. В короткой программе фигуристка представит музыку из балета «Раймонда», а в произвольной — саундтрек к фильму «Матрица».

Источник: Sport24

Также спортсменка сообщила, что новость о допуске россиян в нейтральном статусе на международные юниорские турниры заставила ее переделывать постановку.

— Мне кажется, такой динамичной программы, как у меня короткая, я еще не катала. Произвольная — очень нестандартный для меня образ. Надеюсь, удастся справиться.

Произвольную мне полностью поставил Артем Федорченко. Относительно короткой, не знаю, как корректно сказать. Изначально мы работали над ней с Ильей Авербухом, ориентировались на то, что в сезоне я буду выходить по мастерам. Ставили короткую в конце сезона, когда была неопределенность, позднее появилась информация, что нас допустят, что есть возможность выступить на международной арене по юниорам и пришлось переделывать программу под юниорский формат, менять элементы. Поэтому получилась совсем другая программа относительно того, что мы ставили с Ильей Изяславовичем. Переделал короткую программу тоже Артем Федорченко, — приводит слова Дзепки официальный сайт ФФККР.