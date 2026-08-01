Валиева присоединится к лагерю Ришо во Франции

«После Кисловодска Камила полетела к Бенуа — это наш план подготовки. Почистить программу, обменяться опытом, — сказала Соколовская. — Это сейчас Камиле необходимо. Там будет Алексей Николаевич Мишин — я ему позвонила и попросила по возможности подсказать и дать рекомендации, какие он посчитает нужными. С Бенуа мы на связи».