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Валиева присоединится к лагерю Ришо во Франции

Специалист поставил короткую программу фигуристке.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева присоединится к тренировочному лагерю французского хореографа Бенуа Ришо во Франции. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменки Светлана Соколовская.

Ранее Ришо поставил короткую программу Валиевой.

«После Кисловодска Камила полетела к Бенуа — это наш план подготовки. Почистить программу, обменяться опытом, — сказала Соколовская. — Это сейчас Камиле необходимо. Там будет Алексей Николаевич Мишин — я ему позвонила и попросила по возможности подсказать и дать рекомендации, какие он посчитает нужными. С Бенуа мы на связи».

Валиевой 20 лет, ранее она приняла решение возобновить карьеру после завершения четырехлетней дисквалификация за нарушение антидопинговых правил. Фигуристке было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября 2025 года.

Спортсменка занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. До отстранения Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе.