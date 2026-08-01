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«Окольцевала своих мусек!» Медведева поделилась фото с девичника

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала фото с девичника.

Этим летом состоится свадьба Медведевой с танцором Ильдаром Гайнутдиновым.

«Окольцевала своих мусек! Девичник. Плес», — написала Медведева.

На девичнике присутствовали экс-фигуристки Елизавета Худайбердиева и Анастасия Скопцова.