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Евгений Плющенко: «Моя академия — это неприбыльная история»

Прославленный российский фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко рассказал о планах расширения для своей академии фигурного катания.

Источник: Sport24

Академия «Ангелы Плющенко» открылась в Москве в апреле 2017 года.

— Не исключено, что будет построена еще одна ледовая арена в Подмосковье. Все время забито, с 6 утра катаются. Будем расширяться.

— Академия прибыльная? Вы вышли на точку безубыточности?

— Это не наш доход и не наш бизнес. Изначально академия строилась под моих детей Александра и Арсения. Есть дети, мы начали разрастаться, много спортсменов стало, условия одни из лучших. Это неприбыльная история. Прибыльная — когда ты построил арену и ее сдаешь — это прибыльная история. Самое главное — я хочу показать результат с нашими спортсменами. Вышли или не вышли в безубыточность? Пока в минусе, — приводит слова Плющенко «Матч ТВ».