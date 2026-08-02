Евгений Плющенко: «Моя академия — это неприбыльная история»

— Это не наш доход и не наш бизнес. Изначально академия строилась под моих детей Александра и Арсения. Есть дети, мы начали разрастаться, много спортсменов стало, условия одни из лучших. Это неприбыльная история. Прибыльная — когда ты построил арену и ее сдаешь — это прибыльная история. Самое главное — я хочу показать результат с нашими спортсменами. Вышли или не вышли в безубыточность? Пока в минусе, — приводит слова Плющенко «Матч ТВ».