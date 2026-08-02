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Евгений Плющенко: «Есть тренерские штабы, где из 15 детей осталось двое нетравмированных. Важно, чтобы спортсмены были здоровыми»

Тренер и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о травматичности российских фигуристов.

Источник: Спортс‘’

2 августа в академии «Ангелы Плющенко» прошел благотворительный день для спортсменов из многодетных семей.

"Мы растим чемпионов, но нужно время. Фигурное катание — один из сложнейших видов спорта, оно стало гораздо сложнее, чем даже 10 лет назад. Сейчас вращения стоят почти как прыжок, а раньше мы два оборота делали — и побежал дальше. По щелчку здесь ничего не получится.

Важный момент — чтобы спортсмены были здоровыми. Мы сейчас можем посмотреть — есть тренерские штабы и группы, где из 15 детей осталось двое нетравмированных. Важно, чтобы они жили в спорте долго, тренировались и показывали результат", — сказал Плющенко.