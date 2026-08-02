Евгений Плющенко: «Есть тренерские штабы, где из 15 детей осталось двое нетравмированных. Важно, чтобы спортсмены были здоровыми»

"Мы растим чемпионов, но нужно время. Фигурное катание — один из сложнейших видов спорта, оно стало гораздо сложнее, чем даже 10 лет назад. Сейчас вращения стоят почти как прыжок, а раньше мы два оборота делали — и побежал дальше. По щелчку здесь ничего не получится.