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Кондратюк получил нейтральный статус для выступления на турнирах ISU

Фигурист Кондратюк получил нейтральный статус для выступления на турнирах ISU.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российский фигурист Марк Кондратюк получил нейтральный статус для выступления на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), сообщается на сайте организации.

Помимо Кондратюка, ISU выдал статус Матвею Ветлугину, Николаю Угожаеву, Евгению Семененко, Андрею Мозалеву, Глебу Лутфуллину, Илье Вегере, Дарье Садковой, Камилле Нелюбовой, Василисе Кагановской/Максиму Некрасову, Екатерине Мироновой/Евгению Устенко, Екатерине Рыбаковой/Ивану Махноносову, Таисии Щербининой, Софии Диане Касинс/Александру Брегею, Василисе Григорьевой/Евгению Артющенко, Таисии Гусевой/Даниилу Овчинникову.

Ранее нейтральный статус получили Аделия Петросян, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева, Григорий Федоров, Елена Костылева, Виктория Стрельцова, Лев Лазарев, Арсений Федотов, София Дзепка, а также пары Мария Фефелова/Артем Валов, Дарья Дрожжина/Иван Тельнов, Полина Шешелева/Егор Карнаухов, Полина Сажина/Алексей Белкин и выступающие в парном катании Виктория Двинина и Артем Петров, которые не работали друг с другом.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. ISU 30 июня сообщил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона-2026/27.

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