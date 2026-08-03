Авербух о компенсациях при переходах спортсменов: «Эта практика должна быть везде, в том числе в фигурном катании»

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что при смене спортивного гражданства российскими атлетами одним из условий сокращения карантина может стать компенсация государству затрат на подготовку.
"Я считаю [инициативу] вполне логичной. Или атлеты, или клубы, или страны, которые приобретают нашего атлета, точно должны платить за его подготовку. За то, что страна его подготовила, и они берут практически готового спортсмена, конечно, они должны компенсировать те затраты, которые страна понесла.
Кто это будет делать, наверное, надо решать юридически, и суммы должны быть тоже прописаны, оговорены, чтобы если это были спортсмены, клубы или страны, они тоже чувствовали ответственность.
В том же футболе, если игрока покупает команда, то она платит отступные клубу и так далее. Считаю, что эта практика должна быть везде. В том числе в фигурном катании, где прежде, чем спортсмен переходит к другому тренеру, или сам спортсмен, или клуб, или тренер, который приобретает этого спортсмена, должны компенсировать тренеру, который его готовил", — сказал Авербух.