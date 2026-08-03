Авербух о компенсациях при переходах спортсменов: «Эта практика должна быть везде, в том числе в фигурном катании»

В том же футболе, если игрока покупает команда, то она платит отступные клубу и так далее. Считаю, что эта практика должна быть везде. В том числе в фигурном катании, где прежде, чем спортсмен переходит к другому тренеру, или сам спортсмен, или клуб, или тренер, который приобретает этого спортсмена, должны компенсировать тренеру, который его готовил", — сказал Авербух.