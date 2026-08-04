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Косторная и Куница о возвращении: «Цель — дойти до Олимпиады. Будем выступать на соревнованиях в этом сезоне, произвольную оставляем под “Мастера и Маргариту”, короткую пока не раскрываем&raq

Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница, выступающие в паре, подтвердили, что примут участие в соревнованиях нового сезона.

Источник: Спортс‘’

В ноябре 2024 года Косторная и Куница приостановили выступления. В сентябре 2025-го у них родился сын.

— Какие у вас планы?

— Мы возвращаемся в этом сезоне, будем выступать на соревнованиях. Произвольную программу оставляем под «Мастера и Маргариту», короткую — пока не раскрываем, но стиль — национальная, народная музыка, но не отечественная. Мы такую темповую музыку еще не катали.

— Цели какие себе ставите?

— Цель у нас — дойти до Олимпиады. Мы рассчитываем играть вдолгую. Если здоровье будет позволять — будем кататься, пока позволяет. Парное катание — вообще вид не скоротечный… Конечно, хочется на международку.

— Как будете успевать с ребенком?

— У нас есть няня, помогают, насколько могут, бабушки. Сын растет, он хоть и активный, но спокойный. И график в «Ангелах Плющенко» выстроен очень удобно, мы катаемся вечером одни, да и днем тоже.

— В соцсетях многие пишут, что вас в это межсезонье много было на пляжах. Мол, они вообще готовятся?

— А мы просто стараемся не выкладывать тренировочный процесс. Зачем? На соревнованиях все покажем. Мы тренируемся почти все время, поддерживаем форму, тройные выбросы есть, прыжки сольные и в каскадах, поддержки, вращения, тодесы, все элементы делаем. С этим проблем нет, — приводит «Спорт-Экспресс» совместный ответ фигуристов.

Косторная — чемпионка Европы-2020 в одиночном катании. После перехода в парное она вместе с Куницей занимала 9-е место на чемпионате России в сезоне-2023/24.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в 2030 году во Французских Альпах.