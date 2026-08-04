Косторная и Куница о возвращении: «Цель — дойти до Олимпиады. Будем выступать на соревнованиях в этом сезоне, произвольную оставляем под “Мастера и Маргариту”, короткую пока не раскрываем&raq

— А мы просто стараемся не выкладывать тренировочный процесс. Зачем? На соревнованиях все покажем. Мы тренируемся почти все время, поддерживаем форму, тройные выбросы есть, прыжки сольные и в каскадах, поддержки, вращения, тодесы, все элементы делаем. С этим проблем нет, — приводит «Спорт-Экспресс» совместный ответ фигуристов.