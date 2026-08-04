Леонова об уходе фигуристок из группы Тутберидзе: «Какая-то закономерность в этом есть. Может быть, просто не выдерживают морально, физически»

— У Этери Георгиевны спросили — она ответила, так и есть, вот и все. Я не думаю, что на это надо было обижаться. Мы же не знаем, как там на самом деле было, какие там подводные камни и так далее. Какой-то разговор состоялся, мы можем только что-то угадывать, но мне кажется, что это не связано с этим.