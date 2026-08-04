Леонова об уходе фигуристок из группы Тутберидзе: «Какая-то закономерность в этом есть. Может быть, просто не выдерживают морально, физически»

Ранее группу Тутберидзе покинула трехкратная чемпионка России Аделия Петросян.
— Есть версия, что основной причиной стало именно разочарование Тутберидзе после Олимпиады, ее публичная критика Аделии. Якобы это дало разлом в отношениях. Может это быть основной причиной?
— Вообще-то, Аделия и сама о себе высказывалась критично, поэтому здесь я бы не сказала, что это как-то сыграло роль.
— Все-таки одно дело о самой себе, а тут тренер прилюдно говорит…
— У Этери Георгиевны спросили — она ответила, так и есть, вот и все. Я не думаю, что на это надо было обижаться. Мы же не знаем, как там на самом деле было, какие там подводные камни и так далее. Какой-то разговор состоялся, мы можем только что-то угадывать, но мне кажется, что это не связано с этим.
— Много разговоров и статей появилось после этого ухода о том, что от Этери Тутберидзе девочки часто уходят именно после олимпийского цикла. Как считаете, с чем это может быть связано? Не с тем ли, что у нее довольно-таки жесткие требования и девочки в какой-то момент выгорают.
— Насколько я знаю, там в принципе тренировочный процесс построен достаточно жестко, но это и нужно, чтобы добиться результата. Поэтому точно, что от нее уходят, и закономерность какая-то в этом есть… Может быть, просто не выдерживают. Не знаю как — морально, физически. Хотят, опять же, попробовать что-то новое, по-другому потренироваться.
— И на контрасте иногда, наоборот, бывает, что когда расслабляешься и сильно от себя не требуешь, на таком вайбе как раз лучше получается даже.
— Ну нет, я бы так не сказала. Я думаю, что Этери как раз таки делает всё, чтобы получить результат. Поэтому ну здесь если ты готов работать, то ты идешь на это, если нет, то нет.
— Сейчас в «Хрустальном» активно готовится к продолжению своей карьеры Трусова. Могла ли растущая внутригрупповая конкуренция стать тем самым фактором для ухода Аделии?
— Она же, наоборот, подстегивает. Мы помним времена противостояния Медведева — Загитова. Наоборот, девчонки еще более усиленно работают. Поэтому я считаю, что конкуренция в группе очень важна. И она реально помогает расти спортсмену, — сказала Леонова.