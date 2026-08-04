Леонова о возвращении Трусовой и Валиевой: «Мы не видели программ, заявленных контентов, целей на сезон. От того, как они проявят себя на российских соревнованиях, можно будет плясать дальше»

— Я помню, например, из карьеры Лизы Туктамышевой, что она тройной аксель получила достаточно в ранние годы, да? И потом какое-то время его не исполняла, а затем она его вернула уже в зрелом возрасте. И даже разучила четверной прыжок. Поэтому мне кажется, что если у тебя заложена определенная база и если ты исполнял, скажем так, до пубертата все эти сложные элементы, то после, будучи в кондициях, это не так уж и сложно.