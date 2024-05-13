Фитнес-тренер объяснил пользу единоборств для женщин

Каневский поделился, что боевые искусства привлекают женщин не соревновательной составляющей и не как инструмент для самообороны. По мнению специалиста, основной причиной интереса женщин к единоборствам является желание снять стресс с помощью ударов по мешку или «лапам» тренера.

Также единоборства позволяют постоянно разучивать новые движения в подводящих упражнениях для постановки качественного удара. Кроме того, они являются хорошим вариантом кардиотренировок, делают акцент на координацию и растяжку, повышают психоэмоциональную выносливость.