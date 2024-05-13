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10:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Фитнес-тренер объяснил пользу единоборств для женщин

Фитнес-тренер Эдуард Каневский объяснил пользу единоборств для женщин. Его слова приводит «Москва 24».

Источник: Международная боксерская ассоциация

Каневский поделился, что боевые искусства привлекают женщин не соревновательной составляющей и не как инструмент для самообороны. По мнению специалиста, основной причиной интереса женщин к единоборствам является желание снять стресс с помощью ударов по мешку или «лапам» тренера.

Также единоборства позволяют постоянно разучивать новые движения в подводящих упражнениях для постановки качественного удара. Кроме того, они являются хорошим вариантом кардиотренировок, делают акцент на координацию и растяжку, повышают психоэмоциональную выносливость.

Ранее фитнес-тренер Елена Беляева перечислила заболевания, при которых стоит воздержаться от кардиотренировок. По ее словам, это рак, тяжелые нарушения сердечной деятельности и обострение хронических заболеваний. Специалист подчеркнула, что перед началом занятий стоит проконсультироваться с врачом.

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