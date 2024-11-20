Фитнес-тренер раскрыла опасность онлайн-фитнеса

«Необходимо внимательно относится и к выбору самой программы тренировок, к направлению фитнеса. Например, если в тренировке все внимание направлено на одну группу мышц, то это тревожный звоночек. Сегодня мы качаем ягодицы, завтра и послезавтра снова ягодицы — это неверный подход», — заявила Бахтурина. Она подчеркнула, что тренировка должна быть функциональной и задействовать все группы мышц, причем упражнения и их очередность должны меняться.