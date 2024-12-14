Литовскую спортсменку дисквалифицировали за антироссийскую футболку

Спортсменка появилась на соревнованиях в футболке «Сделаем Россию еще раз маленькой». После этого россиянин Карим Янчинов обратился к организаторам турнира, проходящего в Венгрии, с жалобой. Оргкомитет чемпионата мира попросил Дудайте поменять футболку, однако та отказалась.