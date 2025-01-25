Эксперт оценил возможность занятий спортивной гимнастикой после 40 лет

Сидоров отметил, что заниматься гимнастикой можно всем, поскольку в этом виде спорта много различных упражнений, которые можно адаптировать под любой возраст. «Интенсивная тренировка дает мощный выброс различных гормонов, влияющих на самочувствие и настроение человека и наделяет его энергией», — подчеркнул специалист.