Фитнес-эксперт перечислил пять шагов для подготовки тела к пляжному сезону

Начать Каневский предложил с вопроса адаптации. Он рассказал, что входить в тренировочный процесс необходимо постепенно, чтобы минимизировать риски травм и не отбить желание заниматься. «Чем вы старше, тем медленнее нужно входить в тренировочный процесс, чтобы организм не просто адаптировался к новому виду деятельности, но и чтобы понять, возможно ли вообще развитие в том направлении, которое вы выбрали», — заявил специалист.