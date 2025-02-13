Названа лучшая тренировка для похудения после 40 лет

По мнению эксперта, чтобы эффективно сбрасывать вес после сорока лет, тридцатиминутную ежедневную активность нужно сделать своей привычкой. При этом он подчеркнул, что не стоит сразу выполнять интенсивные упражнения, так как они вызовут боль в мышцах, потерю мотивации или травму.