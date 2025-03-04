Фитнес-тренер высказалась о пользе шпагата

При этом, по словам Бахтуриной, не все могут сесть на шпагат. «Возможны физиологические особенности, которые не позволяют на него сесть, сколько бы люди не мучились и не тянулись. Это определяется мобильностью суставов, эластичность связок, длиной связок и другими особенностями тела», — объяснила она.