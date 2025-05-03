Фитнес-тренер раскрыла топ-5 ошибок при выполнении приседаний

Слишком глубокий или, наоборот, поверхностный присед также являются некорректными. «Глубина приседа зависит от подвижности и целей. Приседать “до параллели” — идеальный вариант, однако спортсменам-новичкам можно использовать менее амплитудные приседы, но больше контролировать само движение», — отметила эксперт.