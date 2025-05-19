Тренер дала советы по расслаблению тела в долгих поездках за рулем

После этого тренер рекомендовала расслабить позвоночник. «Нужно сесть прямо, потянуться за макушкой вверх, сделать вдох и на выдохе повернуть грудной отдел в левую сторону. Скручиваться стоит до максимально комфортной амплитуды. Правую руку можно положить на внешнюю сторону левого бедра и помочь ею сделать еще больший разворот. Задержаться в таком положении нужно на несколько дыханий и затем на выдохе вернуться в исходное положение. Снова сделать вдох и на выдохе развернуться в правую сторону», — рассказала она.