Исландия — Португалия: прогнозы и ставки

Упадок викингов и рекорды Роналду

Не всегда сборной Португалии доставались легкие отборочные группы, доводилось европейским бразильцам и стыковые матчи играть, но сейчас не тот случай. В группе J квалификации Евро-2024 у Роналду и компании нет конкурентов в борьбе за первое место, и это ясно уже с самого начала.

Еще пять лет назад лютая сборная Исландии на равных рубилась в рамках чемпионата мира в России с Аргентиной и Лионелем Месси, а семь лет назад выбивала Англию с Евро-2016. Все обожали исландцев, и сколько статей появлялось в прессе об исландском чуде: как эта сборная из карликовой превратилась в команду, которая никого не боится и может обыграть любого соперника. Увы, но так же быстро исландцы вернулись к разбитым дракарам, и больше половина населения страны не ездит на матчи в континентальную Европу. Упадок не так интересен, как взлет, и об этом уже не пишут.

Экс-чемпионы Европы из Португалии напротив свой уровень держат. Несмотря на неудачу на ЧМ-2022 в Катаре, где португальцы сенсационно стали жертвой другой команды-чуда — сборной Марокко — их класс не вызывает сомнений. В строю опытные лидеры вроде Криштиану, и непрерывно к ним присоединяются все новые перспективные молодые игроки. За будущее сборной Португалии можно не беспокоиться даже тогда, когда рекордсмен мира по матчам и голам за сборную все-таки решит, что пора вешать бутсы на гвоздь. Зафиксируем перед стартовым свистком: у Криштиану Роналду 122 гола и 199 матчей за сборную. Матч в Рейкьявике станет 200-м, а будут ли еще голы?

На что ставить

Исландия — Португалия Сделать ставку

В субботу португальцы без проблем разобрались с Боснией и Герцеговиной — 3:0. Криштиану провел на поле все 90 минут, но солировали другие люди: Бруну Фернандеш сделал дубль и ассистировал Бернарду Силве, а ему самому помог Рубен Невеш. Исландцы в то же время боролись, но опять уступили на своем поле команде Словакии 1:2. В последние несколько лет у викингов практически нет побед над соперниками серьезнее Лихтенштейна и Сан-Марино. Вот и в этой игре при всем уважении к команде Арнора Видарссона, ей не светит даже ничья.

После казуса с Марокко у Португалии в трех матчах еще и нет пропущенных мячей. Это как раз тема для комбинированной ставки, в которую победу гостей записываем по умолчанию. Будет ли эта победа снова сухой? Очень вероятно. Однако БК Olimpbet предлагает на такую ставку неплохой коэффициент 1.91.

Прогноз: победа Португалии и «обе забьют — нет» за 1.91.

Практически равноценный вариант ставки: победа Португалии с форой (-1.5) за 1.9. Он спасает на случай хозяйского гола, ведь фавориты, вероятно, поразят ворота соперника не менее трех раз. А вот играть с тоталом не советуем. ТБ 2.5 оценен не так высоко, а прогнозировать матч еще результативнее все-таки не стоит: при новом тренере Роберто Мартинесе португальцы пока забивают много, примерно как сборная Бельгии с ним же, но момент, когда они перейдут в режим игры по счету, который им отлично дается, предсказать сложно.

Игорь Борунов

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