Почетный президент РФС рассказал о приглашении от УЕФА на матчи Евро-2024

Функционер заявил, что его позвали на матч-открытие, встречи раунда плей-офф и финал. «Но я отказался из‑за логистики. Нужно добираться через Турцию, две бессонные ночи, потом добираться в одну гостиницу, после матча в другой город в другую гостиницу», — заявил Колосков.

Функционер возглавлял РФС с 1992 по 2005 год. Он также входил в состав исполкомов УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА). Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии.