Украинский журналист публично возмутился поведением игроков сборной после вылета с Евро

«Вы знаете, сколько футболистов вернулись в лагерь национальной сборной после матча с Бельгией? Пять-шесть вернулись в отель, где базировалась команда. Все остальные разлетелись по отпускам. Они заслужили… Вы себе это представляете? Как так можно?



Конечно, мы все очень возмущены таким выступлением на Евро. Никто не снимает вины с главного тренера и футболистов. Мы должны попытаться разобраться, почему так произошло. Мне футболисты показывали футболки, кто где играет. И к чему это привело?» — сказал Цыганык в программе Football Hub.