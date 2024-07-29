Сборная Испании в рекордный 9-й раз выиграла юношеский чемпионат Европы U19 | Источник: Getty Images

В финале турнира, проходившего в Северной Ирландии, Испания одержала победу над Францией со счетом 2:0.

На 41-й минуте Икер Браво счет открыл, а на 69-й итоговый результат на табло установил Ассан Диао. На 77-й минуте у французов красную карточку получил Йони Гомис.