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02:17 (мск), источник: Sport24

Сборная Испании в рекордный 9-й раз выиграла юношеский чемпионат Европы U19

Сборная Испании по футболу выиграла чемпионат Европы среди юношей до 19 лет.

Испания U21
Франция U21
Сборная Испании в рекордный 9-й раз выиграла юношеский чемпионат Европы U19 | Источник: Getty Images

В финале турнира, проходившего в Северной Ирландии, Испания одержала победу над Францией со счетом 2:0.

На 41-й минуте Икер Браво счет открыл, а на 69-й итоговый результат на табло установил Ассан Диао. На 77-й минуте у французов красную карточку получил Йони Гомис.

Сборная Испании U19 в рекордный девятый раз выиграла чемпионат Европы.

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