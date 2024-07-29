Сборная Испании в рекордный 9-й раз выиграла юношеский чемпионат Европы U19
Сборная Испании по футболу выиграла чемпионат Европы среди юношей до 19 лет.
Испания U21
Франция U21
Сборная Испании по футболу выиграла чемпионат Европы среди юношей до 19 лет.
В финале турнира, проходившего в Северной Ирландии, Испания одержала победу над Францией со счетом 2:0.
На 41-й минуте Икер Браво счет открыл, а на 69-й итоговый результат на табло установил Ассан Диао. На 77-й минуте у французов красную карточку получил Йони Гомис.
Сборная Испании U19 в рекордный девятый раз выиграла чемпионат Европы.