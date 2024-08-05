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23:01 (мск), источник: Sport24

Ребров об Украине на Евро-2024: «Сидят в раздевалке с телефонами, смотрят, какую оценку им поставили, что написали»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о поведении футболистов на чемпионате Европы — 2024.

УкраинаЧемпионат Европы: таблица и календарь
Ребров об Украине на Евро-2024: «Сидят в раздевалке с телефонами, смотрят, какую оценку им поставили, что написали» | Источник: Getty Images

Украинцы заняли последнее место в группе Е при равенстве очков со всеми командами. Сборная Реброва уступила на старте Румынии (0:3), затем победила Словакию (2:1) и сыграла вничью с Бельгией (0:0).

«После первой игры футболисты даже сами себя спрашивали. Даже Ярмоленко уже после пресс-конференции подошел и сказал: “Можно мы пообщаемся командой?”.

Потому что проблема была, когда мы вошли в раздевалку, я смотрю — некоторые игроки сидят с телефонами и смотрят, какая оценка у них и что им там болельщики пишут. И читают, а кто виноват. И ищут не себя, а кого-нибудь другого. Наверное, поэтому Ярмоленко захотел поговорить с командой.

Что произошло? О чем мы думаем? О том, что мы говорим перед игрой, насколько она важна для всей Украины? А я всегда говорю: вы выходите на поле, взяли флаг Украины — все очень хорошо. Но все будут смотреть не это, а как вы сражаетесь на поле«, — цитирует Реброва “Трибуна”.

Украина вылетела с Евро
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