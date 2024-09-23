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УЕФА признал ошибку судьи в четвертьфинале Евро, пишут СМИ

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Судейский комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал ошибочным решение не назначать пенальти в ворота сборной Испании в четвертьфинальном матче чемпионата Европы в Германии против немцев, сообщает Relevo.

Источник: БЕЛТА

Сборная Испании в дополнительное время обыграла хозяев турнира со счетом 2:1. На 106-й минуте встречи при счете 1:1 полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала после удара попал мячом в руку испанскому защитнику Марку Кукурелье, который находился в своей штрафной площади. Главный судья встречи англичанин Энтони Тейлор не стал назначать пенальти. После матча, согласно сведениям СМИ, ассистент главного тренера сборной Германии Сандро Вагнер ворвался в судейскую раздевалку и оскорбил Тейлора. Болельщики позднее создали петицию с требованием о переигровке встречи.

Согласно данным Relevo, данный момент был включен судейским комитетом в обзор эпизодов, представленных для прояснения правил арбитрам. В заключении органа отмечается, что ошибка была допущена как Тейлором, так и судьей VAR, не вмешавшимся в эпизод.

«Согласно последним рекомендациям УЕФА, контакт руки с мячом, который помешал удару по воротам, должен наказываться более строго, и в большинстве случаев должен назначаться штрафной удар, за исключением случаев, когда рука защитника находится очень близко к телу или прижата к телу. В данном случае игрок обороны останавливает удар по воротам рукой, которая не очень близко находится к телу, что делает площадь тела больше, поэтому должен был быть назначен пенальти. Никаких дисциплинарных мер не требуется», — якобы говорится во внутренних документах судейского комитета УЕФА.

Сборная Испании впоследствии выиграла турнир, став трехкратным чемпионом Европы.

Испания
Германия
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