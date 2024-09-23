УЕФА признал ошибку судьи в четвертьфинале Евро, пишут СМИ

«Согласно последним рекомендациям УЕФА, контакт руки с мячом, который помешал удару по воротам, должен наказываться более строго, и в большинстве случаев должен назначаться штрафной удар, за исключением случаев, когда рука защитника находится очень близко к телу или прижата к телу. В данном случае игрок обороны останавливает удар по воротам рукой, которая не очень близко находится к телу, что делает площадь тела больше, поэтому должен был быть назначен пенальти. Никаких дисциплинарных мер не требуется», — якобы говорится во внутренних документах судейского комитета УЕФА.