«Телеспорт» обязали предоставить «Окко» право показывать Евро-2024

«Признать недействительной одностороннюю сделку по приостановке акционерным обществом “Телеспорт груп” действия прав, предоставленных обществу с ограниченной ответственностью “Окко” по договору от 02.07.2021, заключенному между ООО “Окко” и АО “Телеспорт Груп”, и исполнению АО “Телеспорт Груп” своих обязательств по договору», — сказано в документе. Там отмечается, что согласно этому договору «Телеспорт» передал права «Окко» на трансляции футбольных чемпионатов Европы 2024 и 2028 годов.
Однако затем «Телеспорт» приостановил передачу сигнала матчей для «Окко». В компании объяснили это тем, что онлайн-кинотеатр в нарушение договора передавал фрагменты видео сторонним ресурсам и не отвечал на запросы статистических данных о трансляциях для УЕФА. «Окко» обратился в суд с требованием вернуть ему право на показ игр первенства Европы по футболу. «Телеспорт» же заявил к онлайн кинотеатру встречный иск — о взыскании договорной неустойки в размере 150 млн рублей.
«Действия ответчика по приостановлению действия прав истца и исполнению ответчиком обязательств по договору являлись необоснованными, основанными на создании ответчиком видимости нарушения договора истцом в отсутствие реального нарушения, что подпадает под понятие злоупотребление правом», — сказано в решении суда. По этим основаниям «Окко» вернули право на трансляцию матчей. Встречный же иск «Телеспорта» пока судом не рассматривался.
АО «Телеспорт груп» (TeleSport Group) — крупнейший в России оператор на рынке спортивного маркетинга. Компания занимается привлечением спонсоров и рекламодателей для федераций и чемпионатов по разным видам спорта в РФ и других странах. Также она выступает одним из основных покупателей прав на показ спортивных мероприятий. Владелец «Телеспорта» Петр Макаренко 6 апреля был отправлен под домашний арест, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
По данным СМИ, в марте 2024 года некоторые крупные банки, в том числе «Дом.рф», Совкомбанк, МКБ, Промсвязьбанк, Сбербанк и «Тинькофф» приостановили операции по счетам «Телеспорт груп». Это сделано по требованию ФНС, компания должна по налоговым платежам свыше 115 млн рублей.