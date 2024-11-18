«Телеспорт» обязали предоставить «Окко» право показывать Евро-2024

Однако затем «Телеспорт» приостановил передачу сигнала матчей для «Окко». В компании объяснили это тем, что онлайн-кинотеатр в нарушение договора передавал фрагменты видео сторонним ресурсам и не отвечал на запросы статистических данных о трансляциях для УЕФА. «Окко» обратился в суд с требованием вернуть ему право на показ игр первенства Европы по футболу. «Телеспорт» же заявил к онлайн кинотеатру встречный иск — о взыскании договорной неустойки в размере 150 млн рублей.